Развитие экономических контактов Беларуси остается приоритетом для парламентариев - Рахманов

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие экономических контактов Беларуси остается приоритетом для парламентариев. Такое мнение сегодня журналистам высказал председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рахманов, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Рахманов отметил, что в работе на внешнем контуре основной упор парламентариям необходимо делать на развитие торгово-экономических связей. "Это основа экономической и национальной безопасности в целом", - пояснил он. Об этом неоднократно говорил Президент Александр Лукашенко, тема была затронута и в сегодняшнем Послании белорусскому народу и Национальному собранию.

По словам председателя Постоянной комиссии Совета Республики, сенаторы во время встреч с зарубежными коллегами традиционно выходят за рамки нормативной базы и стараются рассматривать вопрос по существу. В ходе дискуссий обсуждаются конкретные проекты и направления. Таким образом парламентарии помогают исполнительной власти, МИД устанавливать прямые контакты и решать вопросы экономического характера, подчеркнул Сергей Рахманов.

Документы, направленные на укрепление торгово-экономических связей, традиционно входят в повестку заседаний Совета Республики. Не стала исключением и сегодняшняя. Сенаторы рассмотрели десять вопросов, из которых половина так или иначе касается международной деятельности. Так, сенаторы одобрили законопроект о присоединении Беларуси к соглашению между правительствами государств - членов Шанхайской организации сотрудничества о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок, ратифицировали протокол о поправках в межправительственное белорусско-армянское соглашение о международном автомобильном сообщении от 20 сентября 1997 года. Кроме того, сенаторы дали согласие на назначение Дмитрия Калечица, Дмитрия Лапко и Александра Шевко на должности членов правления Национального банка. Соответствующий указ был подписан 4 апреля.-0-