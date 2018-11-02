Референтные лаборатории для решения торговых споров планируют создать в Беларуси

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют создать референтные лаборатории для решения торговых споров. Об этом сообщил сегодня журналистам директор Белорусского государственного института метрологии Валерий Гуревич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В рамках Евразийского союза есть определенные решения, которые касаются референтных методик выполнения измерений. Готовится постановление Совета Министров, которое позволит создать в Беларуси референтные лаборатории. Аналогичные работы проводятся в Российской Федерации, других странах. В будущем в рамках Евразийского союза, думаю, мы сможем найти решения, которые позволят в случае торговых споров на основании этих лабораторий принимать окончательные решения", - отметил Валерий Гуревич.

По его словам, вопрос торговых споров лежит в плоскости решения двух задач. "Первое - это вопрос права, и второе - наличие технической лаборатории, которая в рамках сформированного права, работает. Речь идет о референтных испытательных лабораториях, которые могут решать спорные вопросы в случае несогласия с некими результатами испытаний", - пояснил эксперт.

Директор Белорусского государственного центра аккредитации Татьяна Николаева, отвечая на вопрос о создании совместной с Россией аккредитованной лаборатории ветеринарного контроля, исключила эту необходимость. "В праве Евразийского экономического союза определено, что по результатам аккредитации в соответствии с международными стандартами признаются результаты испытаний аккредитованных лабораторий каждой конкретной страны на соответствующий технический регламент и формируется реестр аккредитованных лабораторий. Результаты этих лабораторий должны признаваться", - сказала она.-0-