РЕПОРТАЖ: Как под Киевом на базе шасси МАЗ делают коммунальную и дорожно-строительную технику

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
13 апреля 2018, Пт
+8°C
Ясно EUR 2.5108
USD 2.0355
RUB 3.3143
Главное
Александр Лукашенко "Это здоровье нации и идеология" - Лукашенко о важности спорта как приоритета госполитики
Президент
Лукашенко: мы не можем потерять биатлон
Президент
Белорусский парламент приступит к рассмотрению изменений в закон о СМИ на весенней сессии
Политика
Русый поручил до 8 мая привести в порядок все места воинских захоронений в Беларуси
Общество
ФОТОРЕПОРТАЖ: Реконструкция стадиона "Динамо" в Минске
Спорт
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
ФОТО: Военнообязанные, проходившие сборы в 37-й гвардейской отдельной механизированной бригаде, отправились домой
18:03 Заголовки новостей
Макей обсудил с аналитиком Джеймстаунского фонда перспективы белорусско-американских отношений
18:00 Политика
Госинспекторы по охране труда оценят готовность организаций АПК Витебской области к посевной
18:00 Регионы
Женщина выпала из окна многоэтажки в Могилеве
17:58 Происшествия
ФОТО: Кобяков посетил парк "Великий камень"
17:47 Заголовки новостей
Судебные эксперты из 20 стран примут участие в международной конференции в Минске
17:47 Общество
Более Br2 млн направят на реставрацию историко-культурных объектов в Минской области в 2018 году
17:43 Регионы
Новое дошкольное учреждение откроется во Фрунзенском районе Минска 14 апреля
17:19 Регионы
Куда пойти в Минске в выходные: открытие мотосезона, Belarus Fashion Week и космическая выставка
17:17 Регионы
ФОТО: Белорусский парламент приступит к рассмотрению изменений в закон о СМИ на весенней сессии
17:16 Заголовки новостей
Эксперты ЮНКТАД ООН проведут обзор конкурентного права ЕАЭС
17:15 Общество
ФОТОРЕПОРТАЖ: Реконструкция стадиона "Динамо" в Минске
17:07 Спорт
Выставка "От Лиссабона через Минск, Москву, Астану до Владивостока" открылась в Португалии
17:05 Культура
Беларусь поможет ОАЭ в подготовке судебных экспертов
17:03 Общество
На реализацию инвестпрограммы Гомеля на 2018 год направят более Br3,8 млн
17:01 Регионы
ФОТО: Под Киевом на базе шасси МАЗ делают коммунальную и дорожно-строительную технику
16:53 Заголовки новостей
Беспилотники и солнечные батареи будут выпускать в "Великом камне"
16:52 Экономика
Вера Лапко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Лугано
16:51 Спорт
В костеле бывшего коллегиума иезуитов в Мстиславле определены противоаварийные работы
16:40 Регионы
В сети опубликовали первый трейлер фильма "8 подруг Оушена"
16:39 Калейдоскоп
Все новости
Сюжеты
Посевная кампания Посевная кампания
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

РЕПОРТАЖ: Как под Киевом на базе шасси МАЗ делают коммунальную и дорожно-строительную технику

Экономика 13.04.2018 | 15:37

Рядом с Киевом, в Броварах - городе-спутнике украинской столицы - расположено предприятие "Спецбудмаш". Завод в Украине известный - здесь делают коммунальную и дорожно-строительную технику, которая пользуется в стране немалым спросом. И в последние годы делают ее на базе шасси Минского автомобильного завода. Корреспонденты БЕЛТА побывали на предприятии и узнали, почему здесь так ценят партнерство с МАЗ.

В последнее время в Украине проходит масштабное обновление коммунальной и дорожно-строительной техники. Экономика страны потихоньку восстанавливается, появляется все больше и больше различных инфраструктурных проектов. Кроме того, проходит реформа по децентрализации, которая подразумевает, что больше средств теперь остается в регионах, в местных бюджетах. И решать за эти средства будут именно местные проблемы - в первую очередь проблемы с дорогами и коммунальным хозяйством. Поэтому те виды техники, которые выпускает "Спецбудмаш", востребованы сейчас как никогда.

Предприятие в Броварах работает с 1999 года. За это время оно успело зарекомендовать себя на рынке, завоевать постоянных клиентов. При этом завод не работает на экспорт. "Нам бы потребности внутреннего рынка закрыть, - отмечает коммерческий директор предприятия Александр Гуйван. - Рынок Украины - огромный, но у нас показатели очень неплохие, по коммунальной и дорожной технике мы сейчас закрываем практически половину всех заказов".

За прошлый год "Спецбудмаш" продал около 500 единиц техники, 80% из которой делается на базе минского шасси.

"В этом году надеемся, что как минимум в 1,5 раза увеличим продажи - доведем их до 800 единиц. В планах у нас расширение производства. Сегодня производство загружено полностью, и чтобы выйти на продажи тех же 800 единиц техники, нужны дополнительные площади, дополнительные сотрудники", - рассказывает Александр Гуйван.

"Спецбудмаш" стал корпоративным партнером МАЗ в 2015 году. "С 2016 года мы являемся дилером минского предприятия, проводим сервисное обслуживание мазовской техники", - уточняет коммерческий директор.

На вопрос, почему предприятие выбрало в качестве основного партнерам именно Минский автомобильный завод, а не, к примеру, украинский КрАЗ, Александр Гуйван поясняет - белорусы пошли навстречу и разработали новую технику под это партнерство. "МАЗ оказался гибче, подстроился под наши запросы. Совместно с нами и Мценским заводом "Коммаш" минчане разработали для коммунальной техники новое шасси - МАЗ-4381. Это маленькая машина с повышенной грузоподъемностью - как раз то, что нужно коммунальщикам. КрАЗ на это не пошел", - рассказывает он.

Сейчас "Спецбудмаш" предлагает около 50 базовых модификаций своей техники. Среди них вакуумные и илососные машины, каналопромывочная техника, мусоровозы, машины для ямочного ремонта и солеразбрасывательные машины. В общем весь спектр для коммунальщиков и дорожников. Эта техника есть на складе предприятия, на нее установлены прайсовые цены.

При этом заместитель директора ПРАТ "Спецбудмаш" Виктор Башлыков сразу уточняет, что в основном предприятие работает по индивидуальным заказам. "У нас есть свое конструкторское бюро, которое под конкретные требования клиентов разрабатывает модификации техники. Там сейчас работает около 20 человек. Но даже та базовая техника, которая сейчас стоит на складе, потом может быть доработана, если клиенту это будет нужно. В этом плане у нас очень гибкий подход", - подчеркивает он.

При заводе работает и своя станция техобслуживания, где в том числе проходит ТО техника МАЗ. Начальник сервисной службы по вопросам гарантийного и сервисного обслуживания Александр Грабовенко не понаслышке знаком с машинами Минского автозавода. Спрашиваем, как ведут себя МАЗ на украинских дорогах, с какими жалобами обращаются водители. "По соотношению цена-качество техника достойная. И чаще всего проблемы возникают именно из-за неправильной эксплуатации. Если исполняются все рекомендации, вовремя осуществляется ТО - машина надежная", - отмечает он.

Коммунальную и дорожно-строительную технику "Спецбудмаша" на базе шасси МАЗ в Украине уже знают, но презентовать себя еще раз никогда не бывает лишним. Что предприятие и сделало на выставке Made in Belarus, которая проходит в Киеве с 10 по 14 апреля. И надо признать, интерес к этой технике действительно был. Возможно, скоро машины с мазовским значком можно будет встретить на дорогах всех украинских городов.

Светлана МИХОВИЧ,

Фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-

﻿
Теги
предприятие, репортаж, Украина, фоторепортаж
Версия для печати
Новости рубрики Экономика
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Займите место в кабине космического корабля. Тест к Международному дню полета человека в космос
Лукашенко объяснил избрание крупных чиновников главами наблюдательных советов спортивных федераций
Дизельное топливо в Беларуси с 14 апреля подешевеет на 1 копейку, бензин подорожает на 1 копейку
Лукашенко о зарплате в ХК "Динамо-Минск": на большее, чем в прошлом сезоне, никто не имеет морального права
До 20 градусов тепла ожидается в Беларуси 14 апреля
Куда пойти в Минске в выходные: открытие мотосезона, Belarus Fashion Week и космическая выставка
Проект закона о судебно-экспертной деятельности разработан в Беларуси
"Белпочта" досрочно выплатит пенсии за 17 апреля
Стоимость квадратного метра жилья с господдержкой в 2018 году не превысит установленного предела - Минстройархитектуры
В ДТП в Болгарии погибли шесть человек, 22 пострадали - уточненные данные
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.5108 BYN 2.5 BYN 2.515 BYN
USD
2.0355 BYN 2.025 BYN 2.037 BYN
RUB
3.3143 BYN 3.29 BYN 3.32 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

"Это здоровье нации и идеология" - Лукашенко о важности спорта как приоритета госполитики
Все видео

Фотоновости

Беспилотники и солнечные батареи будут выпускать в "Великом камне"
Все фото

Инфографика

Схема подъезда к кладбищам на Радуницу Во избежание заторов для удобства граждан организация движения на прилегающих к кладбищу "Михановичи" и Северному кладбищу участках автодорог будет изменена.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко От хоккея до сноуборда - решения каких проблем в зимних видах спорта требует Лукашенко
Лукашенко руководству спортотрасли: впереди у нас главный экзамен - Европейские игры
Лукашенко: я преданный болельщик белорусских паралимпийцев
Политика
Фото из архива Белорусский парламент приступит к рассмотрению изменений в закон о СМИ на весенней сессии
Макей обсудил с аналитиком Джеймстаунского фонда перспективы белорусско-американских отношений
Генассамблея ООН по инициативе Беларуси приняла резолюцию о Международной ассоциации постоянных представителей
Происшествия
Фото из архива Завершено расследование дел о взяточничестве руководителей некоторых агропромышленных предприятий
Женщина выпала из окна многоэтажки в Могилеве
В Минске задержали подозреваемого в сдаче в субаренду за наличный расчет торговых мест на Комаровском рынке
Общество
Мама в декрете Наталья Лузанова мечтала максимум о машине – а выиграла квартиру в Минске! "Будет дочке приданое!" Квартира в приданое и дебют за рулем! Истории победителей 63-го тура игры "Удача в придачу!"
Судебные эксперты из 20 стран примут участие в международной конференции в Минске
Эксперты ЮНКТАД ООН проведут обзор конкурентного права ЕАЭС
Регионы
Фото из архива На реализацию инвестпрограммы Гомеля на 2018 год направят более Br3,8 млн
Куда пойти в Минске в выходные: открытие мотосезона, Belarus Fashion Week и космическая выставка
Госинспекторы по охране труда оценят готовность организаций АПК Витебской области к посевной
Спорт
Андрей Асташевич Асташевич: нужно усилить ответственность спортивных федераций за достижение результатов
ФОТОРЕПОРТАЖ: Реконструкция стадиона "Динамо" в Минске
Вера Лапко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Лугано
Технологии
Суд вынес решение о блокировке Telegram в России
Маркетологи установили, что женщины играют в игры на смартфонах чаще мужчин
Instagram разрешит сохранять фото и видео
Культура
Наталья Хвир. Фото из архива Ремонтно-реставрационные работы ежегодно завершаются на не менее 100 историко-культурных ценностях
Выставка "От Лиссабона через Минск, Москву, Астану до Владивостока" открылась в Португалии
Что может случиться в зале ожидания. В Театре эстрады прошла премьера шоу "От винта!"
В мире
Фото BNT В ДТП в Болгарии погибли шесть человек, 22 пострадали - уточненные данные
Законопроект о контрсанкциях России поступил на рассмотрение Госдумы
В Болгарии в ДТП с автобусом погибли 10 человек
Калейдоскоп
Пятница 13-е: верить ли суевериям?
В сети опубликовали первый трейлер фильма "8 подруг Оушена"
Фильм "Мстители 3" обогнал семь кассовых фильмов от Marvel по количеству проданных билетов
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
ДЕКРЕТ справедливости
РУКОПРИКЛАДСТВО – не в наших традициях
Фруктовая корзинка: будем обновлять?
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Владимир АРЧАКОВ. В глобальном и региональном масштабе
Владимир ПАНТЮХОВ. Каждый может изменить к лучшему мир вокруг себя
Михаил ШИМАНСКИЙ. «Люди добрые, помните…»
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия