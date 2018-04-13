РЕПОРТАЖ: Как под Киевом на базе шасси МАЗ делают коммунальную и дорожно-строительную технику

Рядом с Киевом, в Броварах - городе-спутнике украинской столицы - расположено предприятие "Спецбудмаш". Завод в Украине известный - здесь делают коммунальную и дорожно-строительную технику, которая пользуется в стране немалым спросом. И в последние годы делают ее на базе шасси Минского автомобильного завода. Корреспонденты БЕЛТА побывали на предприятии и узнали, почему здесь так ценят партнерство с МАЗ.

В последнее время в Украине проходит масштабное обновление коммунальной и дорожно-строительной техники. Экономика страны потихоньку восстанавливается, появляется все больше и больше различных инфраструктурных проектов. Кроме того, проходит реформа по децентрализации, которая подразумевает, что больше средств теперь остается в регионах, в местных бюджетах. И решать за эти средства будут именно местные проблемы - в первую очередь проблемы с дорогами и коммунальным хозяйством. Поэтому те виды техники, которые выпускает "Спецбудмаш", востребованы сейчас как никогда.

Предприятие в Броварах работает с 1999 года. За это время оно успело зарекомендовать себя на рынке, завоевать постоянных клиентов. При этом завод не работает на экспорт. "Нам бы потребности внутреннего рынка закрыть, - отмечает коммерческий директор предприятия Александр Гуйван. - Рынок Украины - огромный, но у нас показатели очень неплохие, по коммунальной и дорожной технике мы сейчас закрываем практически половину всех заказов".

За прошлый год "Спецбудмаш" продал около 500 единиц техники, 80% из которой делается на базе минского шасси.

"В этом году надеемся, что как минимум в 1,5 раза увеличим продажи - доведем их до 800 единиц. В планах у нас расширение производства. Сегодня производство загружено полностью, и чтобы выйти на продажи тех же 800 единиц техники, нужны дополнительные площади, дополнительные сотрудники", - рассказывает Александр Гуйван.

"Спецбудмаш" стал корпоративным партнером МАЗ в 2015 году. "С 2016 года мы являемся дилером минского предприятия, проводим сервисное обслуживание мазовской техники", - уточняет коммерческий директор.

На вопрос, почему предприятие выбрало в качестве основного партнерам именно Минский автомобильный завод, а не, к примеру, украинский КрАЗ, Александр Гуйван поясняет - белорусы пошли навстречу и разработали новую технику под это партнерство. "МАЗ оказался гибче, подстроился под наши запросы. Совместно с нами и Мценским заводом "Коммаш" минчане разработали для коммунальной техники новое шасси - МАЗ-4381. Это маленькая машина с повышенной грузоподъемностью - как раз то, что нужно коммунальщикам. КрАЗ на это не пошел", - рассказывает он.

Сейчас "Спецбудмаш" предлагает около 50 базовых модификаций своей техники. Среди них вакуумные и илососные машины, каналопромывочная техника, мусоровозы, машины для ямочного ремонта и солеразбрасывательные машины. В общем весь спектр для коммунальщиков и дорожников. Эта техника есть на складе предприятия, на нее установлены прайсовые цены.

При этом заместитель директора ПРАТ "Спецбудмаш" Виктор Башлыков сразу уточняет, что в основном предприятие работает по индивидуальным заказам. "У нас есть свое конструкторское бюро, которое под конкретные требования клиентов разрабатывает модификации техники. Там сейчас работает около 20 человек. Но даже та базовая техника, которая сейчас стоит на складе, потом может быть доработана, если клиенту это будет нужно. В этом плане у нас очень гибкий подход", - подчеркивает он.

При заводе работает и своя станция техобслуживания, где в том числе проходит ТО техника МАЗ. Начальник сервисной службы по вопросам гарантийного и сервисного обслуживания Александр Грабовенко не понаслышке знаком с машинами Минского автозавода. Спрашиваем, как ведут себя МАЗ на украинских дорогах, с какими жалобами обращаются водители. "По соотношению цена-качество техника достойная. И чаще всего проблемы возникают именно из-за неправильной эксплуатации. Если исполняются все рекомендации, вовремя осуществляется ТО - машина надежная", - отмечает он.

Коммунальную и дорожно-строительную технику "Спецбудмаша" на базе шасси МАЗ в Украине уже знают, но презентовать себя еще раз никогда не бывает лишним. Что предприятие и сделало на выставке Made in Belarus, которая проходит в Киеве с 10 по 14 апреля. И надо признать, интерес к этой технике действительно был. Возможно, скоро машины с мазовским значком можно будет встретить на дорогах всех украинских городов.

Светлана МИХОВИЧ,

Фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

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