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РЕПОРТАЖ: Новинки машиностроителей и дрифт на грузовике с "Дакара": в Киеве открылась выставка Made in Belarus

Экономика 10.04.2018 | 21:58

Левый берег Днепра в Киеве сегодня стал немного белорусским - в Международном выставочном центре открылась масштабная выставка белорусских производителей Made in Belarus. Более 50 ведущих компаний и свыше 200 белорусских бизнесменов и руководителей предприятий приехали в столицу Украины для общения со своими партнерами и поиска новых деловых контактов. Корреспонденты БЕЛТА посетили выставку, чтобы узнать, интересен ли украинцам белорусский лен, как планируют наращивать поставки на рынок страны-соседки БелАЗ и "Гомсельмаш", а также понравился ли украинским чиновникам дрифт на белорусском грузовике с "Дакара". Подробности - в нашем репортаже.

Значительный импульс развитию торгово-экономических отношений Беларуси и Украины придал прошлогодний бизнес-форум, во время которого были подписаны контракты на $45 млн. Выставка Made in Belarus - продолжение работы по выстраиванию прочных экономических связей, а также своего рода генеральная репетиция перед первым Форумом регионов Беларуси и Украины, который пройдет в октябре 2018 года в Гомеле. Как отметил после торжественной церемонии открытия выставки Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол, результатом ее работы станут не только заключенные контракты на взаимную поставку продукции, но и договоренности о более тесных формах сотрудничества, таких как создание совместных производств и производственная кооперация. "Уверен, что в ходе предстоящих встреч будет заложен прочный фундамент для реализации на территории двух стран перспективных проектов и максимально полного использования промышленного и интеллектуального потенциала Беларуси и Украины", - подчеркнул он и уточнил, что в планах - нарастить взаимный товарооборот в 2019 году до $8 млрд.

Заместитель министра экономического развития и торговли Украины Юрий Бровченко обратил внимание, что Украина планирует активнее развивать сотрудничество с Беларусью в такой отрасли, как машиностроение, создавать совместные предприятия. В частности, СП по производству автокранов предполагается создать уже в этом году. "Есть перспективы по медицине, по переработке льна. В Украине раньше была достаточно неплохо развита переработка льна, но сейчас наблюдается спад. Мы видим, что совместными усилиями с Беларусью, которая достигла в этом высоких результатов, сможем развивать это направление", - сказал он.

О более активном сотрудничестве в этой части говорят и представители Оршанского льнокомбината - крупнейшего в Европе предприятия по производству льняных тканей. В 2017 году экспорт предприятия в Украину вырос по сравнению с 2016 годом на 15%. В этом году предприятие также рассчитывает увеличить поставки на 15%, выйти на поставку миллиона метров ткани в год. Но все же Оршанский льнозавод больше заинтересован в продаже готовой продукции и для этого даже планирует открыть фирменный магазин в Киеве. А пока такого магазина нет, предприятие активно презентует свою продукцию на различных выставках.

Коллекцию одежды для женщин из льносодержащей пряжи представляет в Киеве еще один представитель белорусского легпрома - компания "8 Марта". "На украинском рынке трикотажные изделия изо льна представлены слабо, и поэтому мы привезли именно эту коллекцию. Сегодня у нас уже было достаточно много посетителей, которые проявили интерес к данной продукции. Это и розничные магазины, и производители одежды, которых заинтересовало само полотно, а также кружева", - рассказали представители предприятия.

Наиболее масштабно на выставке Made in Belarus были представлены флагманы белорусского машиностроения, уже хорошо известные украинскому рынку, - БелАЗ, МТЗ, МАЗ, "Амкодор". К примеру, тот же БелАЗ со своими самосвалами грузоподъемностью 130 т и 220 т занимает до 85% всего рынка карьерных самосвалов в этом сегменте. Предприятие показало неплохие результаты в 2017 году, планирует наращивать поставки и в этом году - более чем на 15%. Кроме того, работа будет вестись по продвижению на рынок Украины техники меньшей грузоподъемности - 30 т, 45 т, 50 т.

Амбициозные планы строит "Гомсельмаш". В прошлом году предприятие поставило в Украину около 100 комбайнов, в этом году планирует прирасти на 50% и поставить уже 150 единиц техники. А к 2030 году "Гомсельмаш" намерен выйти на объем поставок до 800 единиц в год и занять 50% рынка. Основная часть закупаемой техники - это зерноуборочные комбайны.

Не нуждаются в представлениях в Украине и тракторы "Беларус" Минского тракторного завода. Вместе с другими предприятиями МТЗ представил свою технику на уличной площадке возле выставочного центра. Также здесь были выставлены образцы техники "Амкодор", МАЗ, "Гомсельмаш".

Одним из самых ярких моментов первого дня выставки стало зрелищное шоу с участием спортивной раллийной машины МАЗ. Именно на этом грузовике экипаж Сергея Вязовича стал вторым на "Дакаре-2018". За рулем уже ставшей легендарной машины был пилот команды "МАЗ-СПОРТавто" Александр Василевский, который продемонстрировал эффектные трюки и элементы экстремального вождения. Александр рассказал, что сейчас команда "МАЗ-СПОРТавто" готовится к следующему масштабному заезду - ралли "Шелковый путь". "Два наших экипажа сейчас в Астрахани на тренировке. Там проходит чемпионат России "Золото Кагана". Но мой грузовик полностью разобран, поэтому я сегодня здесь, а не с командой", - уточнил он. Грузовик, на котором белорусы взяли серебро на "Дакаре", к слову, больше не будет участвовать в гонках, он станет выставочным экспонатом.

Прокатиться в кабине легендарного грузовика решились представители украинской власти - замминистра экономического развития и торговли Юрий Бровченко и замминистра аграрной политики и продовольствия Виктор Шеремета. По словам Юрия Бровченко, поездка удалась. "Машина хорошая", - подчеркнул он.

Свой стенд на Made in Belarus презентует "Могилевлифтмаш" - предприятие, которое занимает в Украине первое место по поставкам лифтов, работает со всеми регионами страны. По итогам прошлого года увеличены продажи лифтов на украинском рынке более чем на 25%.

В выставке принимают участие и белорусские производители продуктов питания, заинтересованные выйти на украинский рынок. Среди них - Щучинский маслосырзавод, Дятловский сыродельный завод, а также Слуцкий комбинат хлебопродуктов. Белорусские компании представляют сыры, сливочное масло, муку и полуфабрикаты, овсяные каши и хлопья.

Важным элементом мероприятия является и насыщенная деловая программа, включающая отраслевые презентации белорусских предприятий. Ключевым мероприятием первого дня, к примеру, стала конференция "Украина-Беларусь: перспективы сотрудничества". В мероприятии приняли участие представители государственных ведомств двух стран, а также Белорусской торгово-промышленной палаты и Торгово-промышленной палаты Украины. Кроме того, выставка стала удобной площадкой для проведения встреч и переговоров в формате B2B.

Выставка в Киеве продлится до 14 апреля. Для посетителей она открыта с 10.00 до 15.00.

Светлана МИХОВИЧ,

Фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-

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Теги
Беларусь, выставка, репортаж, Украина, фоторепортаж
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