Резиденты "Великого камня" намерены инвестировать в проекты полмиллиарда долларов

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зарегистрированные резиденты намерены инвестировать в проекты в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" полмиллиарда долларов. Такая информация размещена на сайте Министерства экономики, сообщает БЕЛТА.
По состоянию на 11 апреля в парке зарегистрирован 31 резидент с общим объемом заявленных инвестиций в реализацию проектов около $500 млн. Из них к строительству приступили 3 резидента, 10 резидентов ведут проектно-изыскательские работы.
Развитие сотрудничества Беларуси и Китая обсуждалось в Минэкономики, где состоялось заседание белорусской части комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству. Рассмотрены вопросы кредитно-инвестиционного сотрудничества, расширения двусторонней торговли, реализации совместных проектов, а также выработана единая позиция белорусской стороны по отдельным чувствительным вопросам. Отмечена необходимость активизации межрегионального сотрудничества.
В рамках встречи состоялось также заседание белорусской части рабочей группы по вопросам Китайско-белорусского индустриального парка. Рассмотрены результаты работы действующих резидентов, работа по привлечению новых резидентов, созданию центра оказания услуг по принципу "одна станция" и цифровой системы предоставления услуг по принципу "одна станция", ход работы по созданию бондовой зоны в индустриальном парке "Великий камень".-0-
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