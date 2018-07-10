10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резолюция Беларуси по цифровой экономике будет включена в Берлинскую декларацию ПА ОБСЕ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

Подготовленный Беларусью проект резолюции "Продвижение цифровой экономики в интересах обеспечения экономического роста на пространстве ОБСЕ" рассмотрен 10 июля на заседании общего комитета ПА ОБСЕ по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде. "Заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук представил членам ассамблеи инициированный белорусскими парламентариями проект дополнительной резолюции, которая была единогласно поддержана участниками заседания. Документ будет включен в состав Берлинской декларации, принятие которой состоится 11 июля на заключительном заседании ежегодной сессии ПА ОБСЕ", - проинформировали в пресс-службе.

Проект резолюции призван содействовать продвижению цифровой экономики в интересах обеспечения экономического роста на пространстве ОБСЕ. "В условиях новых экономических реалий внимание государств - участников ОБСЕ обращается на вопросы перехода и адаптации общества к цифровой экономике, гармонизации стандартов, международного сотрудничества. Все это нацелено на сближение стран и преодоление барьеров, цифровизацию международной торговли. Государствам ОБСЕ предлагается сфокусироваться на идентификации проблем в этой области и выработке мер, отвечающих общим интересам, по их преодолению в целях устойчивого и гармоничного социально-экономического развития", - пояснили в пресс-службе Палаты представителей.

Как сообщалось, парламентская делегация Беларуси во главе с вице-спикером Палаты представителей Болеславом Пирштуком принимает участие в 27-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ, которая проходит в Берлине. Основная тема сессии - "Выполнение обязательств в рамках ОБСЕ: роль парламентов". Она посвящена эффективным законодательным мерам, которые необходимо принимать государствам-участникам для укрепления международного сотрудничества и выполнения обязательств в отношении поддержания мира и безопасности в регионе ОБСЕ. Сессия завершится 11 июля выборами председателя ПА ОБСЕ, его заместителей, других должностных лиц ассамблеи, а также принятием Берлинской декларации, в которую войдут три резолюции общих комитетов ПА ОБСЕ и дополнительные резолюции.-0-

Болеслав Пирштук

Валерий Воронецкий

Фото Палаты Представителей