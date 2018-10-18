РФ дополнительно перечислит Беларуси более $400 млн в качестве пошлин на нефть

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия дополнительно перечислит Беларуси 27 млрд российских рублей (более $400 млн) в качестве экспортных пошлин из-за роста цен на нефть, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает ПРАЙМ.

"В связи с ростом цен на нефть возрастают наши обязательства по перечислению экспортной пошлины на нефть Республике Беларусь по сравнению с тем, что было в бюджете. 27 млрд (российских) рублей, мы вносим в бюджет дополнительные средства на эту цель", - сообщил Антон Силуанов, говоря о бюджете РФ на 2018 год.

Россия ежегодно поставляет в Беларусь для переработки 18 млн т нефти, еще 6 млн т участвует в механизме "перетаможки", предполагающей поступление в белорусский бюджет экспортных таможенных пошлин.-0-