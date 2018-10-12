РФ перечислила Беларуси $263 млн от перетаможки нефти

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия перечислила Беларуси $263 млн в рамках перетаможки нефти. Об этом заявил сегодня заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко, сообщает ПРАЙМ.

"Уже вчера поступили (деньги от перетаможки нефти). Они недоплачивались с июля. Мы получили $263 млн", - заявил Игорь Ляшенко журналистам в Могилеве. Он добавил, что "этот механизм не имеет конкретной цифры и зависит от стоимости барреля".

Игорь Ляшенко также сообщил, что Минск и Москва с 1 ноября начнут консультации по компенсации потерь белорусского бюджета от налогового маневра. "Идет процесс (переговоров) по компенсации от налогового маневра. Мы будем встречаться... будем отрабатывать, есть график встреч", - сказал Игорь Ляшенко.

По его словам, 1 ноября начнется первый тур встречи на уровне вице-премьеров Беларуси и России, до этого будут работать рабочие группы.-0-