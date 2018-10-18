Россельхознадзор инспектирует белорусских производителей томатов и пекинской капусты

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россельхознадзор до 26 октября будет инспектировать белорусских производителей томатов и пекинской капусты, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

"Работают три группы представителей Россельхознадзора. Они инспектируют производителей во всех регионах страны. Инспекции ожидаются на 68 предприятиях, в том числе на 28 предприятиях, которые поставляют овощи закрытого грунта", - отметили в пресс-службе.

Представители Россельхознадзора работают вместе с Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси.-0-