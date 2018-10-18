Россельхознадзор инспектирует белорусских производителей томатов и пекинской капусты

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россельхознадзор до 26 октября будет инспектировать белорусских производителей томатов и пекинской капусты, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.
"Работают три группы представителей Россельхознадзора. Они инспектируют производителей во всех регионах страны. Инспекции ожидаются на 68 предприятиях, в том числе на 28 предприятиях, которые поставляют овощи закрытого грунта", - отметили в пресс-службе.
Представители Россельхознадзора работают вместе с Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси.-0-
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