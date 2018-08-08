Россельхознадзор отменил ограничения на поставки в Россию молочной сыворотки "Савушкиного продукта"

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россельхознадзор отменил введенные ранее ограничения на поставки в Россию деминерализованной молочной сыворотки ОАО "Савушкин продукт", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Россельхознадзора.

Россельхознадзор направил в адрес Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси для согласования приложение к дорожной карте двустороннего сотрудничества. Оно подразумевает отмену ограничений на поставку в Россию молочной сыворотки со степенью деминерализации 90% с ОАО "Савушкин продукт" (Брест) и производственного филиала предприятия в Пинске.

Решение принято Россельхознадзором с учетом многочисленных обращений о потребности в молочном сырье для производства кондитерской продукции в России, в частности в деминерализованной молочной сыворотке.-0-