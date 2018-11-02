Россельхознадзор отменил запрет на поставки молочной продукции для двух белорусских компаний

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) с 3 ноября отменяет временные ограничения на поставки молочной продукции для двух белорусских предприятий. Информация об этом размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Сняты ограничения с ОАО "Милкавита" на поставки масла, сыра, творога и творожной продукции, сухой молочной сыворотки. На ту же продукцию сняты запреты и для трех производств ОАО "Бабушкина крынка" - филиалов "Быховский" и "Славгородский", а также цеха по производству сыров в г.п.Белыничи.

"Такое решение принято по результатам двусторонних консультаций, проведенных 16 и 30 октября, а также с учетом представленной в адрес службы информации и гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси", - отмечается в сообщении ведомства.-0-