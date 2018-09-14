Россельхознадзор отменяет ограничения на поставки в Россию молочной продукции ОАО "Бабушкина крынка"

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 15 сентября отменяет введенные ранее временные ограничения на поставки в Россию сыра, масла, творога, цельномолочной продукции (за исключением той, что перевозится наливом, в том числе в потребительской таре объемом более 2,5 л) ОАО "Бабушкина крынка". Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Указанная продукция должна быть произведена с 15 сентября, а также сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

Решение принято на основании гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, а также с учетом материалов, представленных в соответствии с дорожной картой двустороннего сотрудничества по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам молочной продукции на 2018 год.-0-