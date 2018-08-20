Россельхознадзор проведет инспекцию белорусских производителей яблок и томатов

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россельхознадзор с 20 по 24 августа проведет инспекцию ряда белорусских предприятий - производителей яблок и томатов. Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.
Россельхознадзор проверит предприятия - производители яблок и томатов открытого и защищенного грунта. Инспекция пройдет в соответствии с достигнутыми по итогам переговоров договоренностями.-0-
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