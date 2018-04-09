Россельхознадзор с 10 по 14 апреля проинспектирует белорусские предприятия

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россельхознадзор с 10 по 14 апреля совместно с представителями ветеринарной службы Беларуси проведет инспекцию белорусских предприятий-производителей продукции животного происхождения. Соответствующая информация размещена на сайте российского ведомства, сообщает БЕЛТА.
Планируется инспекция молочных и мясоперерабатывающих предприятий, в том числе поставщиков сырья на проверяемые предприятия. Всего к инспекции предложено 10 предприятий.-0-
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