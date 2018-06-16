Россельхознадзор снимает запрет на поставки молочной продукции с трех белорусских предприятий

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россельхознадзор с 17 июня снимает запрет на поставки молочной продукции с трех белорусских предприятий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт российского ведомства.
"Во исполнение достигнутых договоренностей и двусторонне подписанной дорожной карты между Россельхознадзором и Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, Россельхознадзор считает возможным с 17 июня 2018 года разрешить поставки молочной продукции наливом с трех белорусских предприятий: КПУП "Мозырские молочные продукты", ОАО "Туровский молочный комбинат" и ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат", - говорится в сообщении.
Данное решение принято под гарантии белорусской стороны, а также при условии представления в течение месяца с момента открытия поставок данных лабораторного мониторинга отгружаемой продукции.
Все поставки молочной продукции данных предприятий будут подвергнуты усиленному лабораторному контролю со стороны Россельхознадзора, с отбором специалистами службы не менее десяти проб по всем группам риска для каждого предприятия.-0-
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