Розничный товарооборот в Беларуси в I квартале вырос на 9,7%

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничный товарооборот в Беларуси в I квартале 2018 года составил Br9,8 млрд, или 109,7% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2017 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Белстата.

В I квартале оптовый товарооборот сложился на уровне Br21 млрд, или в сопоставимых ценах 108,1% к уровню I квартала 2017 года.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил Br11,5 против Br9,9 за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88,8% розничного товарооборота республики, - Br8,7 млрд, или 112% в сопоставимых ценах.

Товарооборот общественного питания в I квартале 2018 года составил Br548,7 млн (на 12,4% больше в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года).-0-