"Руководить старыми методами уже не всегда получается" - Румас ждет от Минэкономики новых идей

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководить экономикой старыми методами уже не всегда получается, правительство ждет от Минэкономики новых идей для развития страны. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на представлении министра экономики Дмитрия Крутого коллективу министерства, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время представления нового министра

"Дмитрий Николаевич, я жду от вас и вашей команды новых идей, потому что все мы понимаем, что время течет, все меняется. Мир вокруг нас меняется очень быстро, и руководить экономикой старыми методами уже не всегда получается. Вместе с тем мне очень хотелось бы, что новые предложения не были чисто теоретическими и оторванными от жизни, чтобы они прекрасно сопрягались с нашей действительностью и их внедрение не приводило к каким-то шокам", - сказал Сергей Румас.

В правительстве уже заканчивают работу над прогнозом социально-экономического развития на 2019 год. По словам Сергея Румаса, идет осовременивание прогноза, исходя из изменений курса российского рубля, других факторов. Проект прогноза должен быть рассмотрен в следующий вторник, 28 августа, на заседании Совета Министров и к 1 сентября внесен в Администрацию Президента.

Сергей Румас поблагодарил за работу Владимира Зиновского, который ранее занимал должность министра экономики. "Мы еще будем разговаривать с Владимиром Ивановичем, но я уверен, что его потенциал не должен остаться невостребованным, думаю, он сам определит, где, в каком качестве хочет продолжить свою работу. Уверен, что он еще много пользы принесет нашей стране", - отметил премьер-министр.-0-