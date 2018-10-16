Румас: экономический рост в Беларуси стабилизировался на уровне 3,7%

16 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Рост белорусской экономики по итогам трех кварталов текущего года стабилизировался на уровне 3,7%. Об этом после доклада главе государства сообщил журналистам премьер-министр Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.

Премьер-министр проинформировал Президента о работе экономики по итогам трех кварталов 2018 года. "Уже есть цифры сентября, и экономический рост в стране стабилизировался на уровне 3,7%. Ключевые показатели деятельности правительства выполнены", - сказал Сергей Румас.

По его словам, инфляция также находится в пределах годового параметра. "Несмотря на всплеск, который был в августе, индекс потребительских цен увеличился на 3,7% (по сравнению с декабрем 2017 года. - Прим. БЕЛТА) и, по нашим расчетам, не выйдет за пределы 6% по итогам 2018 года", - отметил премьер-министр.

Как сообщалось, в указе "О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2018 год" содержался прогноз, что ВВП Беларуси в 2018 году вырастет на 3,5%. Основными целями 2018 года являются повышение конкурентоспособности экономики, обеспечение устойчивого экономического роста и создание дополнительных условий для его ускорения в последующие годы.

В конце августа была опубликована информация о том, что Евразийский банк развития улучшил прогноз по ВВП Беларуси в 2018 году до 3,8% и снизил прогноз по инфляции до 5,1%.-0-