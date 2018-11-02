Румас и Арипов подписали дорожную карту по развитию сотрудничества Беларуси и Узбекистана

2 ноября, Астана /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов подписали сегодня план мероприятий (дорожную карту) по развитию сотрудничества двух стран, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время подписания

Дорожная карта включает более 100 мероприятий для развития двусторонней торговли товарами и услугами, обеспечения на взаимной основе доступа на рынки сторон, взаимодействия в области промышленной кооперации, сельского хозяйства, легкой промышленности, фармацевтики и здравоохранения, строительства, нефтехимии, энергетики. Блок мероприятий касается гуманитарного сотрудничества и развития межрегионального сотрудничества, установления побратимских связей.

Сергей Румас

Так, предусмотрена поставка в Узбекистан продукции белорусской деревообработки и товаров народного потребления, МАЗов - на $2 млн, тракторов МТЗ - на $5 млн. БелАЗ готов принять участие в тендерах на поставку техники. Стороны организуют взаимные поставки продовольствия, проработают возможный экспорт белорусского солода и сахара, Узбекистан готов увеличить объемы поставок сухофруктов. Объем взаимной торговли плодоовощной и иной продукцией должен вырасти до $10 млн в год. В Минске может появиться торговый дом или магазин узбекских товаров.

Беларусь и Узбекистан проработают создание совместных производств молока, лекарственных препаратов, медтехники, мини-тракторов и навесного оборудования, а также велосипедов, совместного транспортно-логистического предприятия. Белорусские организации помогут построить в Узбекистане современные молочно-товарные фермы.

Беларусь также намерена войти в узбекский хлопково-текстильный кластер - для этого будет реализован проект по строительству прядильной, ткацкой и отделочной фабрик.-0-