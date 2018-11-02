Румас и Арипов подписали дорожную карту по развитию сотрудничества Беларуси и Узбекистана

2 ноября, Астана /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов подписали сегодня план мероприятий (дорожную карту) по развитию сотрудничества двух стран, передает корреспондент БЕЛТА.
Дорожная карта включает более 100 мероприятий для развития двусторонней торговли товарами и услугами, обеспечения на взаимной основе доступа на рынки сторон, взаимодействия в области промышленной кооперации, сельского хозяйства, легкой промышленности, фармацевтики и здравоохранения, строительства, нефтехимии, энергетики. Блок мероприятий касается гуманитарного сотрудничества и развития межрегионального сотрудничества, установления побратимских связей.
Так, предусмотрена поставка в Узбекистан продукции белорусской деревообработки и товаров народного потребления, МАЗов - на $2 млн, тракторов МТЗ - на $5 млн. БелАЗ готов принять участие в тендерах на поставку техники. Стороны организуют взаимные поставки продовольствия, проработают возможный экспорт белорусского солода и сахара, Узбекистан готов увеличить объемы поставок сухофруктов. Объем взаимной торговли плодоовощной и иной продукцией должен вырасти до $10 млн в год. В Минске может появиться торговый дом или магазин узбекских товаров.
Беларусь и Узбекистан проработают создание совместных производств молока, лекарственных препаратов, медтехники, мини-тракторов и навесного оборудования, а также велосипедов, совместного транспортно-логистического предприятия. Белорусские организации помогут построить в Узбекистане современные молочно-товарные фермы.
Беларусь также намерена войти в узбекский хлопково-текстильный кластер - для этого будет реализован проект по строительству прядильной, ткацкой и отделочной фабрик.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4085 BYN
|2.418 BYN
|2.421 BYN
|USD
|2.1191 BYN
|2.116 BYN
|2.119 BYN
|RUB
|3.2305 BYN
|3.22 BYN
|3.23 BYN