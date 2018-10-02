Румас обозначил приоритеты программы деятельности правительства до 2020 года

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект программы деятельности правительства Беларуси на период до 2020 года рассмотрен на заседании Президиума Совета Министров под председательством премьер-министра Сергея Румаса, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Как отметил Сергей Румас, на прошлой неделе с заместителями премьер-министра детально рассмотрены все разделы проекта программы. Принципиальным вопросом является соответствие документа целям, задачам и приоритетам программы социально-экономического развития на пятилетку.

"Основной упор работы правительства в обозначенный период, как и поручалось главой государства, должен быть сделан на повышение благосостояния населения. Ключевым вопросом в решении этой задачи является повышение эффективности и конкурентоспособности государственного сектора экономики", - подчеркнул он.

"По словам руководителя правительства, для этого необходимо выстроить реально действующую систему управления хозяйственными обществами", - отмечается на сайте правительства.

Сергей Румас обратил внимание, что важнейшими элементами повышения конкурентоспособности национальной экономики являются цифровая трансформация, развитие малого и среднего бизнеса, а также развитие сферы услуг. По его словам, все эти вопросы нашли отражение в предлагаемой программе деятельности правительства.

По итогам заседания Сергей Румас поручил доработать проект программы с учетом состоявшегося обсуждения и внести документ в парламент не позднее 18 октября.-0-