Русый направился в Москву на переговоры по поставкам белорусского молока

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый направился в Москву на переговоры с заместителем председателя правительства России Алексеем Гордеевым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

На переговорах будет обсуждаться урегулирование ситуации с поставками молочной продукции из Беларуси.

Ранее Михаил Русый проинформировал, что проблему с поставками белорусской молочки в Россию планируется решить до конца недели. "Выстроим нормальную систему взаимодействия, как и было. Какие-то вопросы всегда будут оставаться, но они должны сниматься, у нас есть для этого специальные службы. Думаю, снимем проблемные вопросы буквально до конца недели", - сказал Михаил Русый.

Как сообщалось, Россельхознадзор объявил, что с 6 июня вводит временные ограничения на поставку некоторых видов белорусской молочной продукции в таре больше 2,5 л.-0-