Сады с таджикскими плодовыми деревьями заложат в Беларуси осенью

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два сада дружбы с таджикскими плодовыми деревьями заложат в Беларуси осенью, сообщил посол Беларуси в Таджикистане Олег Иванов в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ, информирует БЕЛТА.

"Президенты дали поручение заложить сады дружбы. Этой осенью в Беларуси, в Брестской и Гомельской областях, появятся два сада с таджикскими плодовыми деревьями, каждый площадью примерно по 15 га. Саженцы уже подготовлены. Была команда из Минсельхозпрода, отобрали саженцы тех культур, которые в Беларуси наверняка приживутся. Посмотрим, как они будут плодоносить. Думаю, в садах будет несколько участков, на которых будут высажены уже взрослые деревья. Так что первый урожай планируем получить не через 5-10 лет, а буквально в следующем году. Планы по сбору урожая у нас хорошие, мы даже определили конечных пользователей", - сказал Олег Иванов.

Подготовлен проект всеобъемлющего договора между Беларусью и Таджикистаном о стратегическом партнерстве. "Наши отношения с Таджикистаном давно созрели до этого уровня, и в последние годы наше сотрудничество развивалось именно в русле стратегического партнерства. Думаю, что до конца года мы это оформим в договоре", - отметил посол.

ОАО "МТЗ" и ОАО "Бобруйскагромаш" на базе дилера АОЗТ "Агротехсервис" реализуют в городе Гиссар проект по созданию сборочного производства тракторов, навесного и прицепного оборудования. Данное производство включено правительством Таджикистана в перечень особо важных объектов. Проект также включает в себя создание на базе производства учебного центра по подготовке технических специалистов среднего звена для обслуживания и эксплуатации белорусской сельхозтехники. "Это первый прецедент такого быстрого и успешного создания в Таджикистане сборочного производства, - подчеркнул Олег Иванов. - Для Таджикистана очень важен вопрос кадров. Мы начинали подготовку специалистов одновременно с закладкой фундамента. Был также совместный поиск финансирования, в том числе в международных финансовых организациях, которые под белорусские проекты дают кредиты и гранты".-0-