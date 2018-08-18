Сельхозорганизациям выделят Br30 тыс. на возмещение вызванных засухой расходов

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сельхозорганизациям из республиканского бюджета выделят Br30 тыс. на возмещение расходов, вызванных засухой. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 17 августа №610, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Деньги выделят в третьем квартале за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами. Господдержка поступит в консолидированные бюджеты областей для возмещения расходов в связи с чрезвычайными ситуациями, повлекшими повреждение и гибель посевов сельхозкультур. Речь идет о расходах на приобретение семян, топлива, минеральных удобрений и средств защиты растений.

Витебской области выделят Br6,4 тыс., Могилевской - Br5,4 тыс., Брестской - Br4,551 тыс., Гродненской - Br2,009 тыс., Минской - Br1,64 тыс. Гомельская область получит Br10 тыс. на возмещение расходов по выданным во втором квартале субсидиям.

Господдержку предоставят субъектам в сфере агропромышленного производства, за исключением граждан, ведущих личные (подсобные) хозяйства.-0-