Семашко считает необходимым инициировать разработку союзной программы в станкостроении

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Владимир Семашко считает необходимым инициировать разработку союзной программы в сфере станкостроения. Об этом он заявил журналистам на промышленно-технологическом форуме в минском Футбольном манеже, передает корреспондент БЕЛТА.

В рамках форума проходят выставки "Машиностроение-2018", "Сварка и резка", "Литметэкспо", "Защита от коррозии. Покрытия". Ознакомившись с экспозициями белорусских и зарубежных компаний, Владимир Семашко отметил, что технологии отечественных станкостроительных предприятий соответствуют мировому уровню. "Но, к сожалению, рынок упал - и белорусский, и российский. Есть предложение о том, чтобы провести технологическую революцию, но без производства станков или средств производства это невозможно, - сказал вице-премьер. - В Красноярске на экономическом форуме буду поднимать вопрос о том, что необходимо срочно верстать союзную программу в сфере станкостроения. Мы, по большому счету, сохранили станкостроение, но его нужно развивать, лучше и проще сделать это совместно. Надо думать об импортозамещении".

Владимир Семашко принял участие в открытии промышленно-технологического форума, который проходит в Минске с 10 по 13 апреля. В мероприятиях форума будут участвовать около 200 компаний из 19 стран: Беларуси, Бельгии, Грузии, России, Австрии, Великобритании, Израиля, Италии, Китая, Германии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, США, Украины, Чехии, Швейцарии, Эстонии.-0-