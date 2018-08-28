Сербский город Валево и Молодечно намерены развивать прямые контакты между предприятиями

Во время переговоров. Фото Посольства Республики Беларусь в Республике Сербия

28 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Сербский город Валево и Молодечно будут активнее развивать прямые контакты между субъектами хозяйствования. Об этом заявлялось во время поездки Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Сербии Валерия Брылева в город Валево, который является побратимом Молодечно, сообщили БЕЛТА в дипломатической миссии Беларуси в Белграде.

Во встречах участвовали также советник посольства Михаил Кажуро и председатель общества дружбы "Беларусь-Сербия", профессор БГУ, академик Сербской академии наук и искусств Иван Чарота. На переговорах с заместителем мэра Валево Зораном Живковичем стороны обменялись мнениями о перспективах развития отношений с акцентом на межрегиональном сотрудничестве. Кроме того, речь шла о реализации соглашения о побратимских связях между двумя городами, расширении двусторонних торгово-экономических связей и прямых контактов между субъектами хозяйствования сторон, взаимодействии в сферах здравоохранения, туризма, культуры.

На встрече с епископом Валевским Милутином собеседники подчеркнули необходимость сохранения и укрепления духовно-нравственных основ дружбы между двумя странами. Профессор Иван Чарота преподнес ему в дар икону святого Владыки Николая.

Состоялась также встреча посла Беларуси с руководством и сотрудниками международной художественной студии "Радован Трнавац Мича", центральной темой которой стали вопросы развития сотрудничества в культуре и выставочном деле.-0-

Во время переговоров. Фото Посольства Республики Беларусь в Республике Сербия