25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серия круглых столов по присоединению Беларуси к ВТО завершится в Минске 2 ноября. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

"С 16 октября по 2 ноября проводится серия региональных круглых столов с бизнес-сообществом по присоединению Беларуси к ВТО, - сказал Анатолий Глаз. - Уже состоялись встречи с деловыми кругами Витебской, Могилевской и Гомельской областей. На очереди - Брест и Гродно. Серия круглых столов завершится в Минске 2 ноября".

Мероприятие реализуется Программой развития Организации Объединенных Наций в партнерстве с Министерством иностранных дел. В ходе дискуссий рассматриваются актуальные вопросы переговорного процесса, преимущества и риски членства в ВТО, правила игры в условиях многосторонней торговой системы, обсуждаются конкретные примеры взаимодействия Казахстана и России с Всемирной торговой организацией.

В круглых столах участвуют представители внешнеполитического ведомства, научно-академического сообщества, региональных органов власти, предприятий и высших учебных заведений Беларуси, а также эксперты из Казахстана и России.

Беларусь ведет переговорный процесс о присоединении к Всемирной торговой организации. Уже подписаны протоколы с 19 странами, продолжаются переговоры с 7 государствами. Окончательное решение о присоединении Беларуси к ВТО будет приниматься по результатам тщательного анализа релевантных аспектов при обязательном учете интересов нашей страны.-0-