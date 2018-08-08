Сервисный центр БелАЗа появится в Ташкенте

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Ташкентской области Узбекистана совместно с ОАО "БелАЗ" - управляющей компанией холдинга "БелАЗ-Холдинг" работает над созданием сервисного центра по обслуживанию белорусских машин в Ташкенте. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил хоким (губернатор) Ташкентской области Республики Узбекистан Гуломжон Ибрагимов по итогам встречи с председателем Миноблисполкома Анатолием Исаченко.

Делегация Ташкентской области прибыла в Минск для проведения встреч и активизации регионального сотрудничества, в частности в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также налаживания и укрепления прямых контактов с Минской областью. В программу визита также входит посещение ОАО "БелАЗ" - управляющей компании холдинга "БелАЗ-Холдинг" в Жодино.

"Мы собираемся создавать специальный сервисный центр БелАЗа в Ташкентской области, чтобы он обслуживал весь центральный регион: занимался ремонтом, обеспечивал запчастями технику. В нашей области есть горно-металлургический комбинат, предприятия угольной отрасли, химической, которые используют БелАЗы, начиная с 30-тонных "малышей" до 180-220-тонных гигантов. Поэтому нам такой сервисный центр необходим", - пояснил Гуломжон Ибрагимов.

Он отметил, что пока в регионе такого объекта комплексного обслуживания, диагностики работы узлов и ремонта БелАЗов нет, есть лишь дилерские субъекты, которые предоставляют запчасти.

Как сообщили в Миноблисполкоме, в августе 2016 года дилер ООО "Дизель Комплект" завершил регистрацию сервисного центра - компании Dizel Komplekt Bel Servis в Ташкенте. Предполагается, что компания займется услугами по сервисному обеспечению техники БелАЗ в гарантийный и послегарантийный периоды эксплуатации на основании отдельно заключенных договоров с потребителями техники. В настоящее время проводится работа по приведению объекта в соответствие с требованиями к аттестованным сервисным центрам ОАО "БелАЗ" - управляющей компании холдинга "БелАЗ-Холдинг".-0-