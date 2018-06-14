Широкая денежная масса в Беларуси за май выросла на 1,3%

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 июня составила Br38,871 млрд, увеличившись по сравнению с показателем на 1 мая на 1,3%. Такие данные размещены на сайте Национального банка Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Объем наличных денег в обороте (денежный агрегат M0) за май увеличился до Br2,523 млрд, или примерно на 0,8%.

Активная рублевая денежная масса - денежный агрегат M1, который включает наличные деньги в обороте и переводные депозиты в национальной валюте (средства на текущих рублевых счетах, вклады до востребования в рублях, иные счета в рублях), - в мае выросла на 1,4% и составила Br6,779 млрд.

Денежный агрегат М2 (денежная масса в национальном определении), который включает агрегат М1 и другие (срочные, условные) депозиты в национальной валюте, на 1 июня сложился на уровне Br13,335 млрд, увеличившись за май на 2,4%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за май вырос до Br706,8 млн, или на 22,9%.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает другие (срочные, условные) рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, на 1 июня составила Br14,042 млрд и увеличилась за прошлый месяц на 3,3%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте, за май сократился до Br2,327 млрд, или на 0,3%.-0-