Швеция заинтересована развивать сотрудничество с Беларусью в сфере деревообработки, легпрома и ИТ

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Швеция заинтересована развивать сотрудничество с Беларусью в сфере деревообработки, легкой промышленности и ИТ. Об этом заявила сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон перед началом семинара "Особенности экспорта белорусской продукции в Швецию", передает корреспондент БЕЛТА.

"Нашим компаниям интересно то, что уже закупается сегодня. К примеру, закупается продукция деревообрабатывающей промышленности, текстильная продукция. Кроме того, есть интерес к ИТ-сектору. Здесь Швеция неплохо и сама работает, но стоит посмотреть, какие могут быть плюсы в сотрудничестве", - отметила посол.

По словам Кристины Юханнессон, сегодняшний семинар необходим в первую очередь для того, чтобы сложилось больше деловых контактов между Швецией и Беларусью. "Шведские компании, шведская промышленность плохо знают тот потенциал, который есть у Беларуси. И белорусским компаниям стоило бы более широко участвовать в международных ярмарках и семинарах, потому что только таким образом можно себя представить. Швеция - тоже небольшая страна, но мы сознательно работали на международной арене много лет", - подчеркнула она.

Посол Швеции также рассказала, что планирует в ближайшее время организовать поездки в регионы Беларуси. "Мы уже посетили Могилевскую и Гомельскую области, сейчас ведем переговоры с администрациями еще трех. В такие поездки каждый раз приглашаем присутствующие в стране компании", - пояснила она и уточнила, что поездки в Могилевскую и Гомельскую области получились плодотворными для представителей шведского бизнеса.

Белорусская торгово-промышленная палата совместно с Национальным советом по торговле Швеции (Коммерц-коллегией) при поддержке посольства Швеции в Беларуси проводят семинар "Особенности экспорта белорусской продукции в Швецию". В мероприятии принимают участие председатель БелТПП Владимир Улахович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон, эксперты Коммерц-коллегии, представители белорусских предприятий и организаций.

На семинаре будет представлена информация об особенностях шведского рынка, правовых аспектах и требованиях при экспорте продукции в Швецию и страны Евросоюза, о каналах поставок и текущих предпочтениях потребителей. Пройдут переговоры представителей белорусских предприятий с экспертами Коммерц-коллегии.-0-