Система госзакупок в Беларуси станет более открытой

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси внедрит в систему государственных закупок новый электронно-аналитический модуль, что сделает ее более открытой, сообщили БЕЛТА в центре.

"Модуль обеспечит автоматическое извлечение и консолидацию данных со всех электронных торговых площадок и официального сайта по госзакупкам в режиме реального времени. Это позволит создать центральную базу данных для аналитических целей, что сделает информационную систему госзакупок более открытой и даст возможность глубокого анализа как всего рынка госзакупок, так и отдельных его сегментов", - рассказали в центре.

Кроме того, новый модуль позволит анализировать поведение участников рынка, оперативно отслеживать повторяющиеся моменты и давать оценку тенденциям. Подобная аналитика существенно повысит прозрачность закупочной деятельности и позволит усилить контроль и противодействие коррупции в этой сфере.

Проект реализован по инициативе Национального центра маркетинга как оператора официального сайта по госзакупкам при содействии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). К созданию модуля привлечены международные эксперты и специалисты.

Электронно-аналитический модуль также станет основой для создания государственной информационно-аналитической системы госзакупок, которая будет взаимодействовать со многими государственными информационными ресурсами согласно новому закону о государственных закупках, который вступит в силу 1 июля 2019 года.

Презентация модуля состоялась в Минске на национальном семинаре по госзакупкам при поддержке секретариата Всемирной торговой организации (ВТО) и ЕБРР. Возможность анализа рынка госзакупок и его динамики позволит моделировать эффект от принятия соглашения о государственных закупках ВТО, заранее выяснить чувствительные сектора и защитить их от негативных последствий. Международные эксперты, присутствовавшие на семинаре, высоко оценили работу по совершенствованию информационной системы госзакупок в Беларуси и роль Национального центра маркетинга в этом процессе.-0-