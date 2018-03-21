21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скорректирована форма реестра резидентов Парка высоких технологий. Это предусмотрено постановлением Совета Министров Беларуси от 20 марта 2018 года №205, сообщает БЕЛТА со ссылкой на
Постановлением вносятся изменения в постановление от 27 марта 2006 года №403 "О некоторых вопросах реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 года №12" (данным декретом утверждено положение о Парке высоких технологий).
Документом в новой редакции изложена форма реестра резидентов Парка высоких технологий. В частности, она дополнена полем для указания информации об операторах криптоплатформ, операторах обмена криптовалют.
Правовым актом исключены формы заявления о регистрации бизнес-проекта нерезидента Парка высоких технологий, отчета о реализации бизнес-проекта нерезидентом ПВТ, договора об условиях деятельности резидента парка.
Также скорректировано название одного из разделов бизнес-проекта в сфере высоких технологий. Раздел "Текущие и планируемые объемы выпуска товаров в натуральном и денежном выражении" заменен на раздел "Результаты финансово-экономической деятельности".
Документ разработан во исполнение пункта 13 декрета №8 "О развитии цифровой экономики".
Постановление вступает в силу с 28 марта.-0-
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