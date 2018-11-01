Союзные парламентарии считают удовлетворительным исполнение бюджета СГ в I полугодии

1 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Союзные парламентарии признали в целом удовлетворительным исполнение бюджета Союзного государства в I полугодии 2018 года. Такое решение принято на прошедшем в Анапе заседании Комиссии Парламентского собрания по бюджету и финансам, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Парламентарии обсудили вопрос о ходе исполнения бюджета Союзного государства в 2018 году, - сказали в пресс-службе. - Депутатам был представлен отчет Совета Министров Союзного государства об исполнении бюджета. Представители министерств и ведомств сообщили информацию об исполнении программ и мероприятий Союзного государства. Решением депутатов исполнение бюджета Союзного государства в I полугодии 2018 года признано в целом удовлетворительным. Постоянному комитету Союзного государства предложено внести на рассмотрение очередного заседания Совета Министров отчеты о ходе реализации программ и мероприятий, исполнение которых признано депутатами неудовлетворительным, и заслушать государственных заказчиков о причинах недостаточного исполнения бюджета".

Кроме того, в целях осуществления функции Парламентского собрания по финансовому контролю за исполнением бюджета депутаты обратили внимание участников бюджетного процесса на обязанность представления оперативной информации о ходе исполнения бюджета.-0-