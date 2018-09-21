Социальная направленность бюджета в 2019 году усилится - Минфин

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник главного управления бюджетной политики Министерства финансов Елена Печень в журнале "Финансы, учет, аудит" рассказала о приоритетах бюджетной политики на 2019 год, сообщает БЕЛТА.

"Разработанный на будущий год законопроект о республиканском бюджете предполагает проведение консервативной бюджетной политики с одновременным повышением социальной направленности бюджета, а также нацелен на сохранение макроэкономической стабильности и обеспечение сбалансированного роста экономики", - отметила Елена Печень.

При формировании проекта бюджета на 2019 год оптимизированы и сокращены на 10% по отношению к текущему году расходы на оказание государственной поддержки организациям реального сектора экономики. Это было поручением главы государства в ходе обращения с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию 24 апреля 2018 года. Высвобождаемые ресурсы направлены на увеличение финансирования расходов на социальную сферу.

В целом расходы консолидированного бюджета в будущем году оцениваются в сумме Br35,1 млрд, республиканского бюджета - Br21,8 млрд.-0-