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Совет ЕЭК рассмотрит реализацию цифровой повестки в ЕАЭС

Экономика 17.04.2018 | 10:45
Фото из архива
Фото из архива

17 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с участием вице-премьеров стран Евразийского экономического союза пройдет 18 апреля в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Темами обсуждения станут вопросы интеграции и макроэкономики, реализации цифровой повестки, экономики и финансовой политики, промышленной кооперации, торговли, технического, антимонопольного и таможенного регулирования, развития топливно-энергетического и агропромышленного комплекса ЕАЭС, - перечислили в пресс-службе. - Членам Совета ЕЭК будут представлены доклады о ходе реализации цифровой повестки ЕАЭС, исполнении поручения в рамках дорожной карты по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС на 2018-2019 годы, о механизме признания банковских гарантий, выданных банками государств - членов ЕАЭС для целей государственных закупок".

К обсуждению запланирован ряд документов, в частности проект соглашения об аудиторской деятельности на территории союза. Часть документов касается сферы технического регулирования. Речь идет о проекте соглашения о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами, проекте соглашения о принципах и подходах осуществления госконтроля за соблюдением требований технических регламентов ЕАЭС. Отдельно будут рассмотрены типовые схемы оценки соответствия, а также изменения в единый перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой форме, в технический регламент "О безопасности пищевой продукции".

"На повестке дня будут такие вопросы, как перечень единых методов определения посевных качеств семян сельскохозяйственных растений, применяемых в ЕАЭС, внесение изменений в порядок рассмотрения материалов о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках, в решение комиссии в отношении текстурированных полипропиленовых нитей, - отметили в ЕЭК. - Кроме того, планируется обсудить некоторые аспекты совершенствования уже существующих норм права союза, ряд проектов решений Высшего Евразийского экономического совета, Евразийского межправительственного совета и другие инициативы по углублению евразийской интеграции".-0-

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ЕАЭС, ЕЭК
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