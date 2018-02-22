Совет исполнительных директоров ВБ в апреле рассмотрит новую стратегию партнерства для Беларуси

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет исполнительных директоров Всемирного банка планирует рассмотреть новую стратегию партнерства Группы ВБ для Беларуси в начале апреля. Об этом сегодня шла речь на встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с исполнительным директором Всемирного банка Франциском Годтсом, передает корреспондент БЕЛТА.

Подготовка рамочной программы партнерства для Беларуси находится на завершающем этапе. "Этот вопрос внесен в повестку заседания совета директоров Всемирного банка, которое запланировано на 3 апреля, - сказал Франциск Годтс. - Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы рамочная программа сотрудничества для Беларуси была утверждена".

Франциск Годтс рассказал о планируемых объемах инвестирования. Ожидается, что Всемирным банком в 2018-2022 годах будет выделено около $570 млн. В свою очередь Международная финансовая корпорация планирует направить $80-120 млн на поддержку частного сектора. Конкретная сумма будет зависеть от его потребностей. Михаил Мясникович отметил, что это очень хороший сигнал для белорусского бизнеса. Он напомнил, что в конце 2017 года в Беларуси был принят пакет нормативных правовых актов по улучшению бизнес-климата. Франциск Годтс подчеркнул, что это очень позитивный факт, о котором он обязательно проинформирует исполнительных директоров.

Во время встречи обсуждалась текущая социально-экономическая ситуация в стране. Михаил Мясникович обратил внимание на серьезную работу, которая проводится в Беларуси для модернизации промышленности. Речь, в частности, идет о создании новых высокопроизводительных рабочих мест. Экспертное мнение специалистов ВБ по этому поводу было бы очень ценным, сказал председатель Совета Республики. Он подчеркнул, что Беларусь стремится следовать рекомендациям Всемирного банка - это ее принципиальная позиция. В том числе благодаря этому сотрудничество с группой ВБ развивается, обрастает новыми проектами и инициативами.-0-