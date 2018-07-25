Совет по развитию предпринимательства направил в Совмин предложения по изменениям на страховом рынке

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет по развитию предпринимательства направил в Совмин предложения по совершенствованию рынка страховых услуг, сообщили БЕЛТА в совете.

Для подготовки предложений по развитию отечественного рынка страхования совет организовал встречи с участием представителей Министерства финансов, Министерства по налогам и сборам, а также страховых организаций и страховых брокеров.

"Рынок страховых услуг как часть финансовой системы выполняет функцию стабилизатора, обеспечивающего устойчивое развитие экономики страны. Вместе с тем отсутствие четкого правового регулирования отдельных вопросов данной сферы отношений создает условия неопределенности и сдерживает развитие рынка страховых услуг", - считают в Совете по развитию предпринимательства.

По результатам обсуждения были сделаны выводы о необходимости правового урегулирования вопросов, касающихся привлечения страховым брокером к сотрудничеству физических лиц, включая ИП, на основе гражданско-правовых договоров.

"Подобная практика, которая широко распространена в различных странах, включая Россию и Украину, имеет высокий экономический и социальный эффект, поскольку, с одной стороны, позволяет информировать широкие слои населения о существующих предложениях по страхованию, с другой - обеспечивает занятость и дополнительный доход граждан", - пояснили в совете.

Вместе с тем реализация указанного механизма сопряжена с определенными рисками. Это в том числе риск одновременного расторжения большого количества договоров страхования и необходимости возврата страховых взносов за все время их действия. Так, в Беларуси лицо, застраховавшее жизнь, даже при отсутствии страхового случая, вправе потребовать возврата всей суммы страховых взносов, за исключением расходов на ведение страхового дела (около 8% от суммы взносов). При расторжении договора страхования страховые компании в свою очередь в бесспорном порядке взыскивают с брокера всю сумму выплаченной ему комиссии, а брокер, выплатив ранее из этой суммы вознаграждение сотруднику и взносы в ФСЗН, потерял их безвозвратно.

В этой связи требует совершенствования порядок определения размера выкупной стоимости страхового полиса. Также участники встреч пришли к выводу, что сумма, выплаченная страховой компанией брокеру, не должна подлежать возврату, что позволит минимизировать его риски, связанные с невозможностью выплат при досрочном расторжении договоров страхования.

Существует и риск некачественного оказания посреднических услуг по страхованию. Чтобы избежать этого, целесообразно обязать страховых брокеров обеспечивать регулярное обучение своих сотрудников, причем как привлеченных по трудовым договорам, так и гражданско-правовым, отметили в совете.

Чтобы гарантировать, что желающему застраховаться лицу разъяснены все важные аспекты договора страхования, рекомендовано разработать и выдавать застрахованному лицу памятку с разъяснениями.

Во избежание практики импульсивного заключения договора страхования физлицом (на эмоциях или под влиянием некачественной консультации страхового брокера и др.) предлагается установить по опыту зарубежных стран "период охлаждения", в течение которого после заключения договора клиент имеет право расторгнуть договор страхования и забрать свой взнос в полном объеме.

По результатам проведенных встреч в Совет Министров направлена информационная записка об отдельных аспектах отечественного рынка страхования и предложение о разработке проекта нормативного правового акта, регламентирующего вопросы использования реферальной системы в страховании с учетом международного опыта ее применения, в том числе опыта стран ЕС и ЕАЭС.-0-