Совет по развитию предпринимательства назвал важной проблемой малого бизнеса продление аренды земли

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет по развитию предпринимательства обращает внимание на проблему продления договоров аренды земельных участков для малого бизнеса. Такая информация размещена на сайте совета, сообщает БЕЛТА.

Поступающие в Совет по развитию предпринимательства обращения субъектов хозяйствования свидетельствуют, что одной из ключевых проблем малого бизнеса, особенно в регионах, является прекращение действия договоров аренды земельных участков. Причина этого - несвоевременное их продление или регистрация в территориальных организациях по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. Как правило, это обусловлено отсутствием в штате малых предприятий соответствующих специалистов, обеспечивающих юридическое сопровождение их деятельности.

"В соответствии с нормами законодательства, данные земельные участки подлежат освобождению с приведением их в изначальное состояние, что, по сути, предполагает снос размещенных на них объектов недвижимости и ликвидацию бизнеса. Очевидно, что подобная ситуация идет вразрез с проводимой государством политикой по развитию предпринимательства и самозанятости, поскольку чревата не только материальными потерями и финансовыми издержками, но и деструктивным влиянием на экономическую активность населения", - говорится в сообщении.

В связи с этим совет обратился в Государственный комитет по имуществу с просьбой рассмотреть возможные варианты решения проблемы, обеспечивающие в рамках законодательства максимальное соблюдение интересов бизнеса и государства.

В ответе Госкомимущества отмечено, что указом от 26 декабря 2017 года №463 "О совершенствовании порядка изъятия и предоставления земельных участков" предусмотрена обязанность структурных подразделений местных исполнительных комитетов по землеустройству за месяц до окончания срока временного пользования участками направлять уведомления землепользователям, своевременно не обратившимся за продлением срока, о необходимости возврата таких участков. "Полагаем возможным при очередной корректировке указа от 27 декабря 2007 года №667 "Об изъятии и предоставлении земельных участков" ввести аналогичную норму и в отношении земельных участков, предоставленных на праве аренды. Такая норма позволит не допустить подобные случаи и повысит ответственность местных исполнительных комитетов при решении вопросов, связанных с продлением срочных видов прав на земельные участки", - сказали в Госкомимуществе.

"В ситуации, когда на земельном участке расположено капитальное строение, право собственности на которое в установленном порядке зарегистрировано в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, полагаем, что при обращении заинтересованного лица с соответствующим заявлением местный исполнительный комитет вправе рассмотреть вопрос о предоставлении собственнику капитального строения земельного участка в соответствии с подпунктом 7.11 пункта 7 указа №667 без проведения аукциона", - добавили в ведомстве.-0-