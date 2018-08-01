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Совет по развитию предпринимательства подготовил предложения по совершенствованию поддержки МСП

Экономика 01.08.2018 | 14:08
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1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет по развитию предпринимательства подготовил и направил Минэкономики предложения по совершенствованию системы поддержки малого и среднего предпринимательства, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт совета.

Одно из предложений касается изменения критериев отнесения субъектов хозяйствования к МСП. В мировой практике для отнесения субъектов хозяйствования к категории МСП используется, как правило, два критерия: численность занятых и объем годового оборота. При этом конкретные значения критериев определяются возможностями экономики страны, то есть какая доля бюджетных ресурсов может быть направлена на реализацию тех или иных форм и программ поддержки субъектов данного сектора.

Так, в США компания, работающая в сфере промышленного производства, считается малой, если в ней занято менее 500 сотрудников, а в сфере оптовой торговли - не более 100 человек. В ЕС к категории микропредприятий отнесены предприятия с численностью занятых до 10 человек и объемом годового оборота до 2 млн евро. Малые предприятия имеют от 10 до 49 человек занятых и предел объема оборота и баланса в 10 млн. евро.

"Таким образом, чтобы сформировать уровень критериев отнесения субъектов хозяйствования к МСП в Беларуси, следует прежде всего определить, какие средства государство может направить на цели поддержки данного сектора либо какие объемы бюджетных поступлений в виде налогов, арендной платы и т.д. готово недополучить, предоставляя определенные преференции субъектам данного сектора", - считают в совете.

Инициативы касаются также реформирования инфраструктуры поддержки МСП. По мнению совета, для дальнейшего развития инфраструктуры поддержки предпринимательства нужно совершенствовать финансовое обеспечение (финансовая поддержка из средств госпрограмм, обеспечение госзаказами), совершенствовать правовые условия, снижать ставки арендной платы и др.

Совет инициирует создание системы мониторинга сектора МСП. Она поможет оценивать условия развития субъектов, выявлять неблагоприятные тенденции для развития и поддержки малого предпринимательства, прогнозировать развитие бизнеса. Оптимальный вариант организации мониторинга МСП - создание специализированной электронной базы данных, считают в совете.-0-

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Теги
бизнес, Министерство экономики, предприниматели
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