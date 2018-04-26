26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет по развитию цифровой экономики проработает предложения по созданию соответствующего министерства. Об этом заявил премьер-министр Андрей Кобяков на первом заседании совета, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Андрей Кобяков, под председательством которого прошло заседание совета, отметил, что для реализации государственной политики в сфере цифровой трансформации необходимо формирование в стране целостной системы управления этими процессами. "Именно поэтому Президентом поручено правительству внести предложения по созданию сильного и эффективного министерства в этой сфере, детально изучить и просчитать все аспекты работы такой структуры. И сегодня на первом заседании совета перед нами стоит задача проработать и внести предложения о создании такого министерства", - сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что задача по превращению Беларуси в IT-страну предполагает глобальное освоение новых цифровых технологий во всех сферах жизни общества и экономики. "Органам государственного управления, системе образования, регуляторам различных сфер деятельности предстоит коренным образом перестроить свою работу. Важный шаг нами уже сделан. Подписанный в конце прошлого года декрет о развитии цифровой экономики создает беспрецедентные для нашей страны правовые условия для работы IT-индустрии. И мы рассчитываем, что успешная апробация ряда законодательных норм на базе Парка высоких технологий позволит в будущем успешно перенести этот опыт на экономику в целом", - отметил Андрей Кобяков.

При этом, по его словам, IT-сфера, телекоммуникации, связь - лишь малая часть экономики, которую предстоит преобразовать. "Перед нами амбициозная и сложная задача - сделать восприимчивыми к инновациям традиционные отрасли: промышленность, сельское хозяйство, транспортную систему", - сказал премьер-министр.

Андрей Кобяков обратил внимание, что успешное развитие цифровой экономики не сводится только к технологическому аспекту, а в значительной степени зависит от эффективного администрирования преобразований, которое должно вписываться в общую систему государственного управления, обладать высочайшей гибкостью, способностью реагировать на изменения внешних условий. "Исходя из понимания этих задач по поручению главы государства был создан наш Совет по развитию цифровой экономики, которому предстоит стать стратегическим центром управления процессами цифровой трансформации. В состав совета включены представители ведущих государственных органов, ответственных за проведение государственной политики в этой сфере, а также тех, в ведении которых сегодня находятся наиболее критичные для успешного внедрения цифровых технологий системы. Не случайно и включение в состав совета представителей бизнеса. В мире новых технологий взгляд на каждую проблему с вашей стороны представляется чрезвычайно ценным", - сказал руководитель правительства.

По его словам, с учетом важности и сложности решения проблем цифровизации заседания совета будут проводиться не реже одного раза в квартал, а при необходимости еще чаще. "Здесь, на этой площадке, мы будем обсуждать самые насущные проблемы, формулировать приоритеты и основные направления развития цифровой экономики, определять правовое поле, в котором предстоит работать новой белорусской экономике, а также давать оценку работе отдельных ведомств, отраслей, крупных предприятий", - резюмировал Андрей Кобяков.-0-