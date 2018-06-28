Совет Республики Беларуси принял к сведению декрет о цифровой экономике

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Республики сегодня на заседании принял к сведению декрет от 21 декабря 2017 года №8 "О развитии цифровой экономики", передает корреспондент БЕЛТА.

Документ сенаторам представил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский. Декрет принят в целях улучшения правовых основ деятельности Парка высоких технологий и предусматривает меры специальной поддержки резидентов ПВТ, которые работают в сфере высоких и новых технологий. Срок действия специального правового режима ПВТ пролонгируется до 1 января 2049 года, что обеспечит привлекательность долгосрочных инвестиций резидентов парка, в том числе в сферу образования. Декрет создает уникальные условия для развития ИТ-отрасли, предоставляя серьезные конкурентные преимущества для формирования полноценной цифровой экономики.

Василий Матюшевский

Василий Матюшевский отметил, что цифровой декрет необходимо рассматривать в неразрывной связи со следующим, гораздо более масштабным шагом, который был четко обозначен в Послании главы государства, - превратить Беларусь в одно из самых привлекательных мест в мире для богатых, талантливых и успешных людей. "И если цифровой декрет справедливо назвали революционным, то будущее решение о превращении Беларуси в благоприятное место для капитала, в цивилизованную, удобную и свободную финансовую гавань вообще должно стать историческим. И в случае их принятия и цифровой декрет заработает в настоящую, полную силу", - убежден первый вице-премьер. Василий Матюшевский подчеркнул, что цифровой декрет - не отдельный правовой акт, посвященный ИТ-отрасли. Это один из первых важных, но не единственных шагов по встраиванию Беларуси в новую модель глобального мира.

Первый заместитель премьер-министра обратил внимание на рекордный рост объема производства и реализации ПВТ за I квартал 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - уже более чем на 30%. Объем реализации высокотехнологичной продукции и услуг парка на внутреннем рынке удвоился. "Но самое удивительное - это беспрецедентный бурный рост числа резидентов Парка высоких технологий. Всего за пять месяцев в нем зарегистрировалось более 100 новых компаний", - сказал Василий Матюшевский. Он обратил внимание, что в декрет поверили молодые команды, стартаперы. Новые резиденты парка - это компании, работающие в сферах искусственного интеллекта, машинного обучения, робототехники, анализа больших данных.

Он отметил деятельность директора Парка высоких технологий Всеволода Янчевского, который оживил деятельность парка, создал простую и прозрачную систему приема компаний, привлек многих новых инвесторов из-за рубежа. "Если нынешние темпы сохранятся, то в этом году в Парк высоких технологий придет больше компаний, чем за все предыдущие 12 лет его существования", - убежден Василий Матюшевский, добавив, что первые пять месяцев действия декрета являются лучшим практическим аргументом в его пользу.-0-