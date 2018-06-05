Совмин Беларуси одобрил работу по вхождению ЕБРР в капитал Белинвестбанка

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров Беларуси одобрил проведение работы по вхождению ЕБРР в капитал Белинвестбанка. Соответствующее решение содержится в постановлении правительства от 2 июня 2018 года №414, опубликованном сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, Совмин одобрил проведение открытым акционерным обществом "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк" работы с Европейским банком реконструкции и развития по привлечению в акционерный капитал данного общества инвестиций согласно проекту мандатного письма ЕБРР.

Государственному комитету по имуществу поручено обеспечить координацию этой работы.

Европейский банк реконструкции и развития - крупнейший институциональный инвестор в экономику Беларуси. Суммарный объем операций за весь период сотрудничества приближается к 2 млрд евро.

ОАО "Белинвестбанк" - один из крупнейших финансово-кредитных институтов Беларуси. На протяжении многих лет Белинвестбанк по объему активов, кредитных, расчетных операций и средств клиентов сохраняет присутствие в шестерке крупнейших банков страны, имеет одну из самых обширных региональных сетей и является одним из крупнейших эмитентов на рынке банковских платежных карточек. Начиная с 2015 года в банке при поддержке Европейского банка реконструкции и развития реализуется программа по повышению эффективности деятельности и коммерциализации.-0-