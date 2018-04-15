Совмин назначил представителей государства в органах управления нефтехимических предприятий

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров Беларуси назначил представителей государства в органах управления крупных предприятий нефтехимической отрасли. Это предусмотрено постановлением Совмина от 13 апреля 2018 года №290, которое сегодня опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Заместитель председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии Светлана Гурина назначена представителем государства в органах управления открытого акционерного общества "СветлогорскХимволокно".

В органах управления открытых акционерных обществ "Гомельский химический завод" и "Лакокраска" (Лида) представителем государства будет заместитель председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии Виталий Милевич, в органах управления ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" и "Нафтан" - заместитель председателя "Белнефтехима" Владимир Сизов.

Заместитель председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии Андрей Рыбаков назначен представителем государства в органах управления ОАО "Гродно Азот" и "Могилевхимволокно".

Документ принят в соответствии с указом от 19 февраля 2008 года №100 "О некоторых вопросах владельческого надзора".-0-