Совмин одобрил три проекта международной технической помощи в социальной сфере

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров Беларуси одобрил проекты международной технической помощи "Совершенствование непрерывного образования в Республике Беларусь", "Укрепление международных контактов между организациями инвалидов Украины и Беларуси для совместных решений по интеграции людей с инвалидностью в спорт и туризм", "Распространение подходов ЕС к обеспечению качества высшего образования в странах-партнерах: распространение подходов к обеспечению качества", сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Соответствующее решение принято на основании предложений Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете Министров и закреплено постановлением правительства от 30 мая 2018 года №407.
Согласно документу координацию и эффективный контроль за реализацией проектов международной технической помощи "Совершенствование непрерывного образования в Республике Беларусь" и "Распространение подходов ЕС к обеспечению качества высшего образования в странах-партнерах: распространение подходов к обеспечению качества" обеспечивает Министерство образования, а проекта "Укрепление международных контактов между организациями инвалидов Украины и Беларуси для совместных решений по интеграции людей с инвалидностью в спорт и туризм" - Гомельский облисполком.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-
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