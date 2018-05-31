Совмин одобрил три проекта международной технической помощи в социальной сфере

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров Беларуси одобрил проекты международной технической помощи "Совершенствование непрерывного образования в Республике Беларусь", "Укрепление международных контактов между организациями инвалидов Украины и Беларуси для совместных решений по интеграции людей с инвалидностью в спорт и туризм", "Распространение подходов ЕС к обеспечению качества высшего образования в странах-партнерах: распространение подходов к обеспечению качества", сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Соответствующее решение принято на основании предложений Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете Министров и закреплено постановлением правительства от 30 мая 2018 года №407.

Согласно документу координацию и эффективный контроль за реализацией проектов международной технической помощи "Совершенствование непрерывного образования в Республике Беларусь" и "Распространение подходов ЕС к обеспечению качества высшего образования в странах-партнерах: распространение подходов к обеспечению качества" обеспечивает Министерство образования, а проекта "Укрепление международных контактов между организациями инвалидов Украины и Беларуси для совместных решений по интеграции людей с инвалидностью в спорт и туризм" - Гомельский облисполком.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-