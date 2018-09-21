Совмин продлил действие пониженной ставки по долгосрочному субординированному кредиту

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действие пониженной величины процентной ставки по долгосрочному субординированному кредиту, установленной на уровне 0,4 ставки рефинансирования Национального банка, продлено на 2019-2026 годы. Это предусмотрено постановлением Совета Министров Беларуси от 20 сентября 2018 года №690, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Принятый документ вступает в силу с 1 января 2019 года и будет способствовать дальнейшему финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций, сохранению объемов их льготного кредитования, а также своевременному исполнению обязательств перед ОАО "Белагропромбанк".

Величина процентной ставки по долгосрочному субординированному кредиту определяется правительством по согласованию с Национальным банком в соответствии с указом от 14 июля 2016 года №268 "О создании и деятельности открытого акционерного общества "Агентство по управлению активами".-0-