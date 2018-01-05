Совмин установил порядок госаккредитации специализированных депозитариев выделенных активов

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением правительства от 29 декабря 2017 года №1035 утверждено положение о порядке и условиях государственной аккредитации на осуществление деятельности специализированного депозитария выделенных активов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный центр правовой информации.

В соответствии с документом, депозитарии, претендующие на проведение деятельности специализированного депозитария выделенных активов, должны отвечать ряду требований. Например, осуществлять депозитарную деятельность в течение не менее трех лет до даты представления документов для государственной аккредитации; не иметь фактов приостановления действия либо отзыва специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности в течение не менее трех лет до даты представления документов для госаккредитации.

Проводить государственную аккредитацию будет Министерство финансов. За Минфином также закреплена обязанность по формированию и ведению реестра выданных свидетельств о госаккредитации. Информация из реестра будет размещаться на официальном сайте ведомства не позднее рабочего дня, следующего за днем их внесения в реестр.

В документе прописаны также основания для прекращения госаккредитации: заявление специализированного депозитария в произвольной форме; прекращение действия либо аннулирование лицензии на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам; неустранение нарушений требований к порядку осуществления деятельности специализированного депозитария, установленных законодательством; невыполнение нормативов безопасного функционирования, установленных банковским законодательством; принятие решения о ликвидации специализированного депозитария.

Информация о прекращении госаккредитации вносится в реестр в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

Основные положения постановления вступают в силу с 1 июля 2018 года, остальные - после его официального опубликования.-0-