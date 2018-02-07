Совмин утвердил документы, регулирующие работу индустриального парка "Великий камень"

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров постановлением от 31 января 2018 года №87 утвердил ряд документов, регулирующих деятельность государственного учреждения "Администрация Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный центр правовой информации.

Постановлением утверждено положение о порядке адаптации, согласования и проведения государственных экспертиз проектной документации, разработанной на объекты Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", особенностях приемки в эксплуатацию данных объектов.

Положением установлено, что решения о применении технических нормативов (нормативных правил), аналогичных действующим в Европейском союзе или Китайской Народной Республике, технических нормативов Беларуси при разработке проектной документации, а также решение об адаптации проектной документации принимаются заказчиком, застройщиком.

Проектная документация должна быть составлена на русском (белорусском) или китайском языке (другом иностранном языке) с переводом на русский (белорусский) язык, заверенным нотариально. Для выполнения ее адаптации организация (индивидуальный предприниматель) должны иметь аттестат соответствия определенной категории на разработку разделов проектной документации для объектов строительства.

Положением определен перечень документов, которые представляются для проведения государственной строительной экспертизы проектной документации в органы государственной экспертизы. Также документом разъясняется специфика приемки в эксплуатацию объектов индустриального парка.

Министерству архитектуры и строительства дано право разъяснять вопросы применения, утвержденного настоящим постановлением положения о порядке адаптации, согласования и проведения государственных экспертиз проектной документации, разработанной на объекты индустриального парка, особенностях приемки в эксплуатацию данных объектов.

Положение о порядке подтверждения условий для освобождения от ввозных таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость, взимаемых таможенными органами, в отношении ввозимых (ввезенных) товаров (технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, сырья и материалов) для исключительного использования в целях реализации инвестиционных проектов на территории "Великого камня" определяет критерии отнесения товаров к технологическому оборудованию, комплектующим и запасным частям к нему, перечень заключений, которые должны быть выданы для подтверждения условий для применения освобождения от ввозных таможенных пошлин и НДС, а также перечень документов, представляемых в администрацию парка. По результатам рассмотрения представленных документов и сведений администрация парка выдает заявителю заключение о согласовании перечня технологического оборудования или заключение о согласовании перечня сырья и материалов в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления на бланке администрации парка с регистрационным номером.

Постановлением утверждено положение, определяющее порядок содержания и ремонта республиканскими специализированными эксплуатирующими организациями объектов транспортной инфраструктуры Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", строительство которых осуществлено по заказу совместной белорусско-китайской компании по развитию индустриального парка, организации их обследования и диагностики, а также особенности принятия в собственность Беларуси этих объектов. К объектам транспортной инфраструктуры индустриального парка отнесены расположенные на территории индустриального парка автомобильные дороги, проезжие части улиц, проезды, тротуары, велосипедные дорожки и стояночные площадки, объекты организации дорожного движения, светофорного регулирования, наружного освещения улиц.

Кроме того, с учетом внесенных постановлением изменений и дополнений принята новая редакция устава государственного учреждения "Администрация Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" и положения о Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-