Создание промышленного кластера на площадке "МТЗ-Татарстан" обсудили в Казани

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос создания белорусско-татарстанского промышленного кластера на площадке ООО "ТПК "МТЗ-Татарстан" стал ключевым на встрече руководителя отделения посольства Беларуси в Казани Олега Исаева с заместителем премьер-министра, министром промышленности и торговли Республики Татарстан Альбертом Каримовым. Такая информация размещена на сайте посольства Республики Беларусь в Российской Федерации, сообщает БЕЛТА.

Встреча состоялась сегодня при участии руководства Министерства промышленности и торговли, а также генерального директора ООО "Торгово-производственная компания "МТЗ-Татарстан" Константина Анисимова.

Участники обсудили вопросы координации действий сторон по исполнению в этом году плана мероприятий на 2017-2020 годы по реализации соглашения между правительствами двух республик о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Особое внимание было уделено формированию промышленного кластера.

По итогам прошлого года товарооборот Беларуси с Республикой Татарстан составил $1190,8 млн и по сравнению с 2016 годом увеличился на 156,5%, экспорт - $276,1 млн (рост на 23,5%), импорт - $914,7 млн (рост на 70,2%). Основу белорусского экспорта составили поставки тракторов, сельхозтехники, нефтехимической продукции, автокомпонентов, материалов кордных для шин.-0-