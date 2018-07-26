26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ставки акцизов на автомобильное топливо в Беларуси предлагается снизить на 25% в 2019 году. Это предусмотрено поправками в Налоговый кодекс, сообщает БЕЛТА.

Ставка акцизов на автомобильный бензин, не соответствующий классу 5, предлагается установить в размере Br435,08 за 1 т (на данный момент Br580,11), на бензин класса 5 - Br252,59 за 1 т (Br336,79), на дизельное топливо - в размере Br187,05 (Br249,4) и Br138,33 за 1 т (Br184,44) соответственно.

Согласно законопроекту, ставки акцизов на табачные изделия также предлагается изменить, но в сторону увеличения на 10% по сравнению со вторым полугодием 2018 года. Так, на сигареты с фильтром при розничной цене ставка может составить: для I группы - Br20,71, II группы - Br52,21, III группы - Br59,86 (все за 1 тыс. штук). При этом ставку предлагается увеличить и во втором полугодии 2019 года на 4,5% до Br21,65 (I группа), Br54,58 (II группа) и Br62,58 (III группа).-0-