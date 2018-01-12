12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость квадратного метра жилья с господдержкой к концу 2018 года должна составить Br923,16. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 9 января 2018 года №13, которым установлены важнейшие целевые показатели заказчиков госпрограмм на 2018 год, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале .

В частности, важнейшими целевыми показателями госпрограммы "Строительство жилья" на 2016-2020 годы установлена средняя стоимость 1 кв.м общей площади жилья, строящегося с господдержкой (без индивидуальных застройщиков), - Br863,94 (за январь-март), Br901,28 (за январь-июнь), Br910,44 (за январь-сентябрь), Br923,16 (за январь-декабрь). Доля общей площади многоквартирных энергоэффективных жилых домов в общем объеме введенного в эксплуатацию жилья (без учета индивидуальных жилых домов) должна составить 80%.

Предусмотрено снижение затрат на оказание ЖКУ населению в сопоставимых условиях на 5% (госпрограмма "Комфортное жилье и благоприятная среда" до 2020 года).

Важнейшим целевым показателем госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 годы определена ожидаемая продолжительность жизни - 74,6 года.

Экспорт туристических услуг (госпрограмма "Беларусь гостеприимная" до 2020 года) в I квартале должен составить $27,7 млн, в I полугодии - $68,6 млн, в январе-сентябре - $115,6 млн. Годовой показатель должен составить $163,9 млн.

Постановлением также предусмотрены меры по контролю за выполнением показателей. Так, республиканские органы госуправления (ответственные заказчики) должны предоставлять в Министерство экономики информацию о выполнении (невыполнении с указанием причин) установленных показателей по итогам квартала до 27-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам года - до 29 января 2019 года. На основании этой информации Минэкономики должно ежеквартально сообщать правительству о выполнении целевых показателей.-0-