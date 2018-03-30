30 марта, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Стоимость квадратного метра жилья с господдержкой к концу 2018 года не должна превысить Br923. Об этом заявил сегодня журналистам начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошлом году мы доведенную стоимость квадратного метра жилья с господдержкой выдержали, уложились в меньшую сумму, чем была установлена. К концу года максимальная стоимость не должна превысить Br923 за квадратный метр", - отметил Александр Горваль.

По его словам, в январе-марте общий ввод жилья в Беларуси составит около 860 тыс. кв.м, из них с господдержкой - около 200 тыс. кв.м. "Темпы будут нарастать. Составлены перечни объектов, которые будут вводиться в этом году. Есть уверенность, что запланированные на текущий год 4 млн кв.м будут построены, хотя это и не так просто. 900 тыс. кв.м с господдержкой - строго обязательный для выполнения параметр", - подчеркнул Александр Горваль.-0-